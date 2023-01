Razporeditev ambulant po posameznih enotah ZD Ljubljana so predvideli v načrtu, koliko jih bodo na koncu uspeli vzpostaviti, bo odvisno od kadra, ki ga bodo lahko zagotavljali. V enoti Šiška si po besedah predstojnika Andreja Divjaka želijo vzpostaviti od tri do štiri tovrstne ambulante.

Bolniki, ki so v neki enoti ZD Ljubljana izgubili izbranega zdravnika, bodo predvidoma obiskovali ambulante za neopredeljene v tej enoti, je pojasnila strokovna direktorica. »Tam jih tudi najbolje poznajo, hrani se vsa njihova zdravstvena dokumentacija,« je poudarila. Na vprašanje, ali se lahko opredelijo tudi bolniki iz drugih krajev, je odgovorila, da formalnih omejitev ni, čeprav si želijo predvsem bolnikov, ki jih že poznajo.

Zdravniki bodo za uro dela prejeli okrog 80 evrov neto

Za delo v ambulantah bodo zaposleni plačani po podjemnih pogodbah ali drugih pogodbah civilnega prava, pri čemer bodo oproščeni plačila posebnega davka na izplačila na podlagi podjemnih pogodb, predvideva oktobrski interventni zakon.

Dejavnost ambulante za neopredeljene bo plačana po pavšalnem znesku. Zdravniki bodo za uro dela prejeli 121 evrov, zdravstveni tehniki oziroma medicinske sestre 54 evrov, zdravstveno-administrativni sodelavci pa 27 evrov. Kot je povedala strokovna direktorica Stegne Ignjatovič, bodo zdravniki za uro dela tako prejeli okrog 80 evrov neto, medicinske sestre pa okoli 35 evro neto.

Zaposleni se bodo, kot predvideva zakon, v ambulante vključevali prostovoljno. V ZD Ljubljana so na podlagi podatkov o plačilih konec prejšnjega tedna zdravnike in medicinske sestre ponovno povprašali po interesu za delo v teh ambulantah, saj je zaposlene pred odločitvijo zanimal tudi podatek o plačilu. K delu v ambulantah za neopredeljene so v ZD Ljubljana povabili tudi zaposlene v ZD za študente in Železniškem ZD, pa tudi koncesionarje v ljubljanski in primestnih občinah.

Divjak ob tem poudarja, da so ministrstvo za zdravje opozorili na nekaj težav, ki jih prinaša ta ukrep. Med drugim je izpostavil, da za delo v tovrstnih ambulantah niso predvideni upokojeni zdravniki, prav tako ne mlajši specializanti, sobni zdravniki in nekateri drugi. Delovni čas ambulant bodo, ko bodo vzpostavljene, objavili na spletni strani ZD Ljubljana.

Za neopredeljene bolnike skupaj predvidenih 94 ambulant

Po besedah strokovne direktorice Stegne Ignjatovič se bodo obstoječe akutne in kronične ambulante za bolnike brez izbranega zdravnika, ki v nekaterih enotah delujejo od nekaj mesecev do enega leta, spremenile v ambulante za neopredeljene. Izkušnje z akutnimi in kroničnimi ambulantami imajo tudi v Šiški, je povedal Divjak: »Navkljub relativno visokemu številu ljudi, ki so ostali brez osebnega zdravnika, smo uspeli tem ljudem zagotoviti zdravstvene storitve.«

Ukrep ambulant za neopredeljene bolnike predvideva konec oktobra sprejet zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženje posledic covida-19 na področju zdravstva. Velja od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2024 z možnostjo podaljšanja.

Ministrstvo za zdravje do 31. marca 2023 predvideva skupaj 94 ambulant za neopredeljene bolnike po državi. Posamezne ambulante imajo sicer različne največje obsege programa družinske medicine.