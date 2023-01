Skakalnica Bergisel v Innsbrucku velja za odločilno na turneji štirih skakalnic. Je najmanjša izmed vseh štirih, a zaradi svojega zahtevnega profil velikokrat poskrbi za velike preobrate. Na svoji koži je danes to občutil Nemec Karl Gaiger, ki je bil do danes peti v skupni razvrstitvi turneje, danes pa izpadel v kvalifikacijah. Čeprav je bil najboljši v prvi seriji za trening, v kvalifikacijah ni blestel niti Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je bil 13. Tudi ta rezultat lahko močno vpliva na razplet jutrišnje tekme, saj se razmere na skakalnici Bergisel zelo hitro menjajo, prva favorita za končno zmago pa bosta nastopila s precejšnim časovnim zamikom, saj je bil Dawid Kubacki najboljši v kvalifikacijah.

Prebuja se Peter Prevc

V slovenskem taboru so s kvalifikacijami lahko zelo zadovoljni. Anže Lanišek je v težkih razmerah skočil 121 metrov in s tretjim mestom še enkrat več potrdil, da je slabši rezultat iz Oberstdorgfa že povsem pozabljen. Selitev iz Nemčije v Avstrijo je očitno zelo dobro dela tudi kapetanu Petru Prevcu, ki je dvig forme nakazal že v obeh serijah za trening, v kvalifikacijah pa dosegel zelo dobro osmo oceno. »Današnji skoki so bili na veliko višjem nivoju in s tem grem lahko bolj mirno na jutrišnjo tekmo,« je bil malce olajšan po svojem nastop Prevc. Mesto za njim je zaključil Lovro Kos, v vlogi nosilca svojega para bosta tudi Žiga Jelar, ki je bil 17 in Timi Zajc, ki je bil 25. in bo tako nastopil v prvem paru jutrišnjega tekmovanja. Težjega nasprotnika bo imel le Domen Prevc, ki se po menjavi smuči še nekoliko lovi v svojih skokih je bil 34.