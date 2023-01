Predsednica republike bo žreb opravila v skladu z novelo zakona o RTVS, ki je po potrditvi na novembrskem referendumu začela veljati 28. decembra. Novela namreč določa, da mora predsednica republike žreb opraviti v osmih dneh po uveljavitvi zakona.

Pirc Musar bo žreb opravila javno, v navzočnosti medijev in v neposrednem prenosu na spletni strani www.predsednica-slo.si, so sporočili iz urada predsednice.

Kot so še pojasnili, bo žrebanje potekalo tako, da bo predsednica republike iz bobna eno za drugo naključno izvlekla 17 kroglic. Prvih devet izvlečenih kroglic bo predstavljalo upravičence za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta RTVS, ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo dveh let. Naslednjih osem izvlečenih kroglic pa bo predstavljalo upravičence, ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo štirih let.

Predsednica republike mora nato objaviti tudi poziv upravičencem za imenovanje članov sveta. Upravičenci za imenovanje članov v svet morajo nato v uradnem listu objaviti javni poziv. Svet bo konstituiran, ko bodo v uradnem listu objavljeni sklepi o imenovanju oz. izvolitvi večine oz. vsaj devetih članov sveta.

Novela določa, da se bo moral novi svet zavoda konstituirati najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele. Ko bo svet ustanovljen, začne teči 15-dnevni rok, v katerem mora v. d. generalnega direktorja zavoda sklicati prvo sejo sveta. Svet mora v 15 dneh po konstituiranju objaviti javni razpis za predsednika uprave zavoda.

V novem svetu zavoda bo namreč 17 članov. Šest bo predstavnikov zaposlenih, ki jih bodo zaposleni izbrali iz lastnih vrst, 11 članov pa bo predstavnikov javnosti. Med njimi bodo po enega imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik republike na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Olimpijski komite Slovenije, Informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, krovna organizacija invalidskih organizacij, Varuh človekovih pravic, dva člana pa Nacionalni svet za kulturo.