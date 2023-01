Danes od polnoči manjša podražitev dizelskega goriva, bencina in kurilnega olja

Najvišji dovoljeni drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa bosta v naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej od jutri, 4. januarja 2023, do vključno ponedeljka, 16. januarja 2023, znašali 1,483 evra za liter dizelskega goriva in 1,276 evra za liter NMB-95. Obenem bo nova najvišja dovoljena drobnoprodajna cena kurilnega olja znašala 1,115 evra na liter. Potrošnik pri 50-litrskem tanku obeh pogonskih gorivih še vedno privarčuje okoli pet evrov v primerjavi z nereguliranimi cenami.