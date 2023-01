Pesem Daleč je za naju pomlad je uvrščena na album Neprilagojen iz leta 1994. Napisal jo je že nekaj let prej, okoli svojega tridesetega leta: »Ko sem slonel na oknu in opazoval mimoidoče, sem videl starejši par, držala sta se za roke in se zelo počasi sprehajala. Ona je hodila s palico in on jo je, temu primerno, spremljal počasneje. Ganila me je toplina, njuna naklonjenost drug drugemu. Resnična življenjska zgodba dveh neznancev se me je dotaknila. Ko sem jo pisal, sem mislil, da je ne bom mogel nikoli zapeti, tako močno me je ganila. Zdaj se ne čudim, da so jo ljudje tako lepo sprejeli, saj je bila napisana zelo iskreno. Poanta pesmi je v tem, da si moramo vsak dan izkazovati ljubezen in naklonjenost, saj je vse minljivo.«

Na koncertih pesem Daleč je za naju pomlad prepevajo tudi mlajše generacije. »Zadovoljen sem, da so tudi oni razbrali dobronamernost, ki jo izražam v besedilih, pa tudi pozitivno naravnanost do življenja in vsega, kar nas obdaja. Dostikrat jo napovem, da gre za hvalnico resnične ljubezni. Ker je rahlo otožna, kot naslednjo pesem zapojem Ko sem bil mlad, sem bil trapast. Zdaj ko sem star, sem še bolj. Da ne bi kdo mislil, da je starost le otožna in melanholična. Je tudi priložnost, da smo še bolj radoživi in sproščeni.«