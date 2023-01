Novomeški policisti so se prvega januarja odzvali na klic na pomoč zaradi pretepa v hiši na Ratežu. Tam sta se prepirala in pretepala moška, stara 39 in 45 let, ki prebivata v njej, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, ter dodali, da je starejši mlajšega večkrat zabodel v nogo in vrat. Do prihoda reševalcev so ranjencu nudili prvo pomoč in ustavljali krvavitev. Odpeljali so ga v bolnišnico, stanje naj bi bilo stabilno.

Osumljenca so izsledili v bližini hiše, ker se je prijetju upiral, pa so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in ga pridržali. Preiskovalni sodnik, pred katerega so ga privedli s kazensko ovadbo, je zanj odredil pripor.