Kam greste pa kaj letos na morje? To velja za eno najpogosteje zastavljenih vprašanj v novem letu, v času, ko se smučarska sezona šele zares začenja. To ni naključje, saj je prav zdaj čas za rezervacijo najboljših nastanitev ob Jadranu. Ampak tokrat ne bo govora o ribah – niti o smučarskih jedeh. Raje se posvetimo leči. Prvič zato, ker je hvaležna sestavina za pripravo lažjih jedi, ki se precej priležejo po prehransko težkem decembru. Drugič pa zato, ker so jedi iz leče oziroma recepti zanje v zadnjem tednu starega leta vselej med najpogosteje iskanimi v spletnih brskalnikih. Se sprašujete, zakaj? S svojo obliko spominjajo na majhne zlate cekinčke, zato jih številna ljudstva, nam najbližji so denimo Italijani, obvezno vključijo v jedi okoli prestopa v novo leto. Za srečo in blagostanje. In seveda zato, ker je dobra.

Okusna in zdrava stročnica spada ne le med najstarejše stročnice, temveč tudi med najstarejše kulturne rastline na svetu. Že pred 13.000 leti so jo gojili in na današnjem Bližnjem vzhodu, tudi v Evropi, so jo uživali že v kameni dobi. A pred 500 leti jo je začel zamenjevati fižol, leča pa je počasi, a vztrajno tonila v pozabo.

Zanimivo je z njenim imenom, ki je v večini evropskih jezikov zelo staro (lens, linsen, lenticchia …) in je po njej zaradi svoje oblike dobila ime tudi optična leča, kot na primer pri očalih. Leča je nepogrešljiva na mizah tistih, ki se prehranjujejo zdravo, kakor bi se radi številni z novoletnimi zaobljubami. Čeprav ima malo kalorij, namreč dobro nasiti. Dejstvo je, da je najboljša čim drobnejša, saj se večina okusov skriva v lupini. Skrbnejši jedci jo znajo pripraviti na tisoč in en način, tudi kot nadomestek za meso, saj vsebuje velik delež najboljših beljakovin, vlaknin in mineralov. Zlasti jo cenijo vsi, ki bi radi shujšali (kar je po vsakoletnih novoletnih anketah nesporna prioriteta).

Prav posebej jo priporočajo vegetarijancem, saj z njo dobijo vse hranilne snovi, ki bi jih sicer morali z mesom. Poleg vsega je leča poceni, predvsem pa izredno okusna in primerna za vrsto načinov priprave. Odlična je v solatah in enolončnicah, lahko jo skuhamo kot prilogo ali samostojno jed. Kuhano lahko uporabimo kot prilogo namesto riža ali krompirja, hladna v solati lepo nadomesti fižol, dodamo jo zelenjavnim juham, lahko pa juho skuhamo na osnovi leče. Prav dobro se ujame z ribami, denimo s popečenimi fileji brancina, orade, postrvi, smuča ali lososa, pokapanimi z limonovim sokom. Odvečno kuhano lečo pa postavimo v hladilnik, dobra bo vsaj še naslednji dan.

Fakes – grška lečna juha s feto Sestavine za 8 porcij 500 g rjave leče,

1,2 l vrele vode,

1 velika rdeča čebula,

3 stroke česna,

2 lovorova lista,

1,5 dl oljčnega olja,

1 žlica paradižnikove mezge,

1 žlica rdečega vinskega kisa,

1 ščep zdrobljenega origana,

1 šopek peteršilja,

150 g sira feta,

sol in sveže zmlet poper Priprava 1 Temeljito operemo lečo in jo pustimo namakati v vodi približno 2 uri. Čebulo in česen ločeno drobno nasekljamo. V velikem loncu na 2 žlicah olja posteklenimo čebulo in dodamo česen, da zadiši. Dodamo namočeno lečo in vrelo vodo ter lovorova lista. Pokrito dušimo približno 25 minut. 2 Prilijemo preostalo oljčno olje in kis ter dobro začinimo s soljo in poprom. Dodamo paradižnikovo mezgo in kuhamo še 15 minut, da se zgosti. Preverimo, ali je leča zmehčana; različne vrste leče se kuhajo različno dolgo. Po potrebi dodatno začinimo in premešamo ter odstavimo. 3 Peteršilj dobro opremo, otresemo, osušimo in nasekljamo. Juho nadevamo v krožnike ali skodelice, posujemo z nadrobljeno feto in nasekljanim peteršiljem. V Grčiji si takšno juho pri mizi še dodatno zabelijo s kancem najboljšega oljčnega olja ter okisajo z brizgom dobrega vinskega kisa. Če poleg postrežemo še malo kruha ali palačinke s slanim nadevom, je takšna juha odlična samostojna jed. V vsakem primeru se poleg prileže izbrano rdeče vino. Čas priprave in kuhanja: 60 minut

Palačinke s prekajenim lososom Potrebujemo: 120 g ajdove moke,

120 g pšenične moke,

9 dl kefirja,

2 jajci,

3 žlice olja,

½ žličke pecilnega praška,

1 žličko soli,

200 g prekajenega lososa. Priprava Vse sestavine (razen lososa) v navedenem vrstnem redu dodamo v visok lonec in z mešalnikom zmešamo do gladkega – brez grudic. Pustimo stati vsaj 20 minut, da se na površini testa naredijo mehurčki. Na srednjem ognju segrejemo ponev za palačinke in jo namažemo z oljem. Z majhno zajemalko v vročo ponev vlijemo toliko testa, da med potresanjem prekrije dno. Ko odstopi, vsako palačinko obrnemo in spečemo še z druge strani – povsem enako kot običajne palačinke. Vsako nadevamo z natrganimi rezinami lososa in po želji s smetanovim namazom ter zvijemo in postrežemo.