Za prvi naziv najboljšega nogometaša v državi je 19-letni Šeško, ki se poleti seli v nemški Leipzig, ugnal šestkratnega zmagovalca Jana Oblaka, sicer vratarja španskega Atletica Madrida.

Tretje mesto je zasedel član italijanskega Udineseja Jaka Bijol, četrto Andraž Šporar, peto pa Adam Gnezda Čerin. Oba igrata za Panathinaikos.

Poleg Oblaka (2021, 2020, 2018, 2017, 2016 in 2015), je naziv nogometaša leta, ki ga Ekipa SN podeljuje od leta 2008, doslej štirikrat pripadel Samirju Handanoviću (2012, 2011, 2009, 2008), dvakrat je bil najboljši v glasovanju Kevin Kampl (2013, 2014), po enkrat pa Valter Birsa (2010) in Josip Iličić (2019).

Naziv najboljšega mladega nogometaša minulega leta je prav tako pripadel Šešku. Ta je slavil že v lanskem glasovanju. Drugo mesto je pripadlo Svitu Sešlarju (Olimpija), tretje Žanu Vipotniku (Maribor), četrto Tiu Cipotu (Mura), peto pa Marcelu Ratniku (Olimpija).

Najboljši trener je še drugič zapovrstjo postal Ante Šimundža (Ludogorec), ki je v glasovanju ugnal selektorja slovenske izbrane vrste Matjaža Keka in trenerja francoskega Le Havra Luko Elsnerja. Četrti je bil Zoran Zeljković (Koper), peti pa Radovan Karanović (Maribor).

Naj nogometaš v Prvi ligi Telemach je postal Timi Max Elšnik (Olimpija). Za njim so se zvrstili Mirlind Daku (Mura), Andrej Kotnik (Koper), Rok Kronaveter (Maribor) in Gregor Sikošek (Maribor). Elšnik je nasledil Žana Karničnika, ki je član bolgarskega Ludogorca.

Prvič pa so v glasovanju Ekipe SN izbrali tudi najboljšo nogometašico. To je postala Lara Prašnikar, dolgoletna članica Eintrachta iz Frankfurta in slovenske izbrane vrste. Za njo so bile v glasovanju Sara Agrež (Wolfsburg), Mateja Zver (St. Pölten), Ana Milović (Olimpija) in Špela Kolbl (Nona Pomurje Beltinci).