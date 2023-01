O fenomenu tako imenovanih športnih terencev smo na teh straneh pisali že ničkolikokrat. Čeprav smo v preteklosti že doživeli, da je kakšna karoserijska oblika avtomobilov navdušila množice in so jo začele v svojo floto uvrščati domala vse znamke, lahko zdaj že mirno zapišemo, da česa takega kot pri športnih terencih še nismo doživeli. In prav nič ne kaže, da bi se utegnilo kaj spremeniti. Tudi z elektrifikacijo ne, saj proizvajalci eden za drugim predstavljajo električne športne terence vseh možnih velikosti, posamezni razredi avtomobilov pa zavoljo padca prodaje njihovih predstavnikov na račun športnih terencev počasi izginjajo z Zemljinega obličja.

Kakor koli, ko smo omenili, da smo že doživeli, da so določeni avtomobili v zelo kratkem času navdušili množice, smo mislili predvsem na eno vrsto, in sicer enoprostorce. Njihov vzpon je bil namreč bliskovit, tudi oni so se pojavili pri domala vseh proizvajalcih in vseh velikosti, ob prihodu športnih terencev pa so do danes domala že izumrli. Se pravi, da so odšli še hitreje, kot so prišli. Pa še ena razlika je bila – športni terenci so prvi, pri katerih so šli »preko sebe« tudi pri številnih nišnih znamkah, pri katerih so se domala skozi celotno zgodovino posvečali le eni vrsti avtomobilov, športnim, luksuznim. Tako imajo dandanes svojega športnega terenca znamke, kot so Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati in podobne. Za katere bi marsikdo stavil marsikaj, da o enoprostorcih niso niti razmišljali. In dejansko niso kaj dosti, vseeno pa z eno izmed takšnih znamk lahko povežemo zelo zanimivega enoprostorca. Minilo bo namreč 45 let, odkar je na salonu v Torinu množico obiskovalcev šokiral prototip enoprostorskega avtomobila bertone lamborghini genesis.

Vrata z vetrobranskim steklom

Vse skupaj zahteva še nekaj dodatne razlage. Kljub omembi znamke Lamborghini v imenu in čeprav so ga kasneje marsikje in marsikdaj imenovali zgolj samo lamborghini genesis, je ta izjemno atraktiven avtomobil v osnovi izdelek oblikovalskega podjetja Bertone, so pa pri njem uporabili številne sestavne dele Lamborghinijev, zaradi česar se je ta tudi pojavil v imenu. Pri čemer je zanimivo tudi, da v tistem času enoprostorci sploh še niso doživljali kakšnega silnega razmaha, temveč so bile ideje o takšnih avtomobilih še bolj v povojih. No, če bi bertone lamborghini genesis kadarkoli dočakal serijsko proizvodnjo, bi bil zagotovo najatraktivnejši enoprostorec vseh časov. Kar pa je na neki način tako ali tako.

Značilnosti, po katerih je ta štirikolesnik močno izstopal, je bilo namreč nemalo. Da je deloval precej velik, je bila najbolj zaslužna njegova širina, saj je ta znašala kar dva metra, imel je tudi zelo bogato odmerjeno medosno razdaljo (265 centimetrov), medtem ko ga je dolžinskih 4,48 metra vseeno naredilo precej kompaktnega. Velik del zunanjosti tega avtomobila so pokrivale steklene površine, zaradi česar je bil po svoje zelo podoben sodobnim futurističnim študijam samovozečih »dnevnih sob« na štirih kolesih, takrat pa ga je večina opisala z besedami, da je videti kot rastlinjak. Izredno zanimiva in dotlej še nevidena pa je bila tudi kombinacija bočnih vrat. Vstopanje voznika in sovoznika so namreč omogočala velikanska galebja vrata, ki so bili pritrjena po sredini gromozanskega vetrobranskega stekla, na način, da se je skupaj s posameznimi vrati dejansko odprla tudi polovica tega stekla. Na zadnjo klop je medtem vstop v zares precej prostorno kabino olajšal par drsnih vrat, omeniti pa velja tudi, da sta se prednja sedeža lahko zasukala za 180 stopinj, kar je v avtomobilu dejansko ustvarilo podobno dnevnega prostora za bivanje.

Motor pod sedeži

Ker je šlo za lamborghinija, je seveda jasno tudi, da ga je moral poganjati »ustrezen« pogonski sklop. Pri tem je izstopal motor, ki so si ga »izposodili« pri lamborghiniju countach quattrovalvole, šlo pa je za 5,167-litrskega 12-valjnega orjaka, ki je premogel 339 kilovatov moči (461 konjev). Ker je bil Lamborghini v tistem času v lastništvu Chryslerja, so si pri njem medtem sposodili menjalnik, tristopenjski samodejni pa je bil s svojimi prestavnimi razmerji vse prej kot primeren za tak motor, zaradi česar, pa tudi zaradi teže avtomobila preko dveh ton, genesis na cesti med športno vožnjo ni ravno blestel. Kar se motorja tiče, dodajmo še, da so ga zaradi oblikovnih zahtev vgradili pod prednja sedeža, kar je napovedovalo precejšnje težave ob morebitnem popravilu. »Prepričan sem, da bodo v bližnji prihodnosti motorji tako zanesljivi, da enostaven dostop do njih ne bo več potreben. Avtomobili bodo postali kot hladilniki – delovali bodo leta in leta brez potrebe, da bi jih vmes popravljali,« je na kritiko položaja motorja povedal Nuccio Bertone.

A naj je bil še tako zanimiv, genesis serijske proizvodnje seveda ni dočakal, s tem pa je splavala po vodi priložnost, da bi, verjetno kar kadarkoli, dobili enoprostorca proizvajalca superšportnih avtomobilov.

*** 2 m je v širino meril bertone lamborghini genesis, prednja sedeža sta se lahko zasukala za 180 stopinj.