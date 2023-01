Kot so košarkarji Cedevite Olimpije zaključili staro leto 2022, so odprli tudi novega 2023 – z zmago. Ljubljančani so gostovali v Beogradu pri Megi in rutinirano izpolnili cilj. Pot bo zmaje zdaj zanesla v Čačak, kjer jih že v četrtek čaka obračun z Borcem.

Kapetan Edo Murić in soigralci so nasprotniku včeraj hitro pokazali, da jih zanima le in samo zmaga. Prednost se je namreč že po nekaj minutah povzpela nad 10, dogajanje pa so kljub nenavadni uri tekme, začela se je opoldne, brez težav nadzirali, zato je lahko trener Jurica Golemac pogosto menjal igralce in enakomerno razporedil minutažo. Na koncu so se med strelce vpisali vsi, ki jih je imel na razpolago, z izjemo Lovra Gnjidića. Višja prednost je Olimpijo sicer v drugem polčasu nekoliko uspavala, zato se je nasprotnik približal, a nikoli resno ogrozil zmage gostov. Ko je bilo najbolj potrebno, so se košarkarji v zelenih dresih zatekli k svojemu najboljšemu posamezniku Yogiju Ferrellu, ki je poskrbel za mirno končnico in že sedmo zaporedno zmago v ligi ABA.

»Pri Megi, ki ima težave s poškodbami, v gosteh nikoli ni lahko. Začeli smo dobro in si priigrali višjo prednost, nato pa se sprostili in preveč izgubili žogo. Nismo igrali tako, kot bi morali vseh 40 minut. Nasprotnik je tako ves čas grozil, a smo na koncu našli peterko, ki je bila razpoložena in zasluženo zmagali. Tekmo moramo dobro analizirati in biti že naslednjo boljši. Imamo enajst igralcev, ki lahko igrajo, zato sem veliko rotiral. Tisti, ki je razpoložen, igra več. To je moč te ekipe,« je ocenil Jurica Golemac.

Liga ABA, druge tekme 13. kroga: S. centar – Igokea 104:85 (Magee 18; Crawford 25), Cibona – MZT 87:85 (Kapusta 18; Caffey 19), Borac – Budućnost 79:108 (Hale 20; Bell-Haynes 24), Split – C. zvezda 63:72 (Sullivan 18; Bentil 10), Partizan – Zadar 114:77 (Vukčević 25; Božić 19), danes ob 17. uri: Mornar – FMP, vrstni red: Partizan 11-2, C. zvezda 11-1, Olimpija 10-2, Budućnost 9-4, FMP 9-3, Zadar 7-6, Cibona 6-7, Igokea in S. centar po 5-8, Split 4-9, Mornar 4-8, Mega in Borac po 3-10, MZT 2-11.