Ko se spusti po zaletišču, kaže jezik. Ko zmaga na najprestižnejši tekmi sezone v Garmisch-Partenkirchnu, se usede v iztek in proslavlja v slogu svojega slavnega nogometnega rojaka Erlinga Haalanda. To je Halvor Egnar Granerud, vladar 71. novoletne turneje, ki je po Oberstdorfu zmagal še v Garmisch-Partenkirchnu. »Če je jezik zunaj, je položaj v počepu dober. Odraščal sem z nogometašem angleške lige Jackom Wilsherom, ki je bil zame velik junak in nikoli ni naredil trika ali preigravanja, ne da bi stegnil jezik iz ust. Že pred dvema letoma, ko sem bil tukaj v dobri formi, sem želel slaviti kot Haaland, ki je bil tedaj kralj v Nemčiji (igral je za Borussio Dortmund, op. p.), a sem bil nato zgolj drugi. Od nekdaj sem čakal na praznovanje na takšen način,« je obnašanje, ki postaja njegov zaščitni znak, pojasnil Halvor Egner Granerud, medtem ko so oče Svein, mama Marit Egner in dekle Karoline Nilsen točili solze sreče.

Skrivnost uspeha Graneruda v opremi in psihologu

Tokrat se je moral za zmago potruditi veliko bolj kot v Oberstdorfu, saj sta mu za ovratnik dihala Slovenec Anže Lanišek in Poljak Dawid Kubacki. Vodilna trojica, ki je bila razred zase, je poskrbela za spektakel. »Anže in Dawid sta bila na zelo visoki ravni, zato je bila tekma izjemna in pred fantastičnimi gledalci. Čutim olajšanje, veselje in hvaležnost. Pred zadnjim skokom sem se malo pogovoril sam s seboj in si rekel, kakšno srečo imam, da sem pred takšnim izzivom. Bil sem manj živčen kot v Oberstdorfu. O takšni zmagi pred družino in prijatelji sem sanjal od otroštva, zato neizmerno uživam. Trenutno so moji skoki na visoki ravni in vse je enostavno,« je razlagal Granerud. Skrivnost njegovega napredka je v tem, da so do potankosti dodelali njegovo opremo in sodelovanje s psihologom.

Norvežani na skupnega zmagovalca turneje čakajo že 17 let, ko je bil v sezoni 2006/07 najboljši Anders Jacobsen, ki je zdaj strokovni komentator na televiziji. Prednost pred tekmeci je že 26,8 točke. »Tudi pred tremi leti sem vodil po prvem polčasu turneje (četrti v Oberstdorfu, drugi v Garmischu, op. p.), pa sem nato v drugem delu izgubil zlatega orla. Boljše je voditi s 26 točkami kot pa zaostajati. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Čaka me še težek boj, saj bo že Innsbruck zame nov zahteven izziv,« je končal Granerud.

Slovenci so se nehali ukvarjati z zaostanki

Za zadovoljstvo v slovenskem taboru je z drugim mestom poskrbel Anže Lanišek, točke so osvojili še Lovro Kos (13. mesto), Timi Zajc (14.) in Domen Prevc (29.), brez finala pa sta ostala Žiga Jelar (34.) in Peter Prevc (39.). »Prvi del turneje je bil zelo uspešen za Laniška, zlasti Garmisch, malo manj Oberstdorf, kjer se nam je z odločitvami žirije in vremenom vse poklopilo v napačno smer. Morda smo zaradi prevelike želje razmišljali malo drugače, kot bi bilo treba. V Garmischu se nismo več ukvarjali s konkurenco in zaostanki, ampak z najboljšimi skoki. Tudi Zajc in Kos sta blizu najboljšim, zato verjamem, da bodo ti trije nadaljevali v dobrem ritmu, za preostale tri pa smo naredili analizo in jih pripravili, da v Innsbrucku popravijo vtis,« je povedal glavni trener slovenske vrste Robert Hrgota, ki se ne obremenjuje z visokimi temperaturami in njihovim vplivom na drese. x

Iskrice z novoletne turneje Žiga Jelar brez kitare »V prvem delu turneje je šlo vse v nasprotno smer od želja. Občutek ni prijeten, a na polovici turneje ne bom vrgel puške v koruzo,« pravi Žiga Jelar (28. v Oberstdorfu, 34. v Garmischu), ki tokrat s seboj nima kitare. »Že tako smo bili na tesnem s prostorom v kombiju. S seboj jo vzamem vse redkeje, saj je obveznosti toliko, da enostavno nimam časa,« je odvrnil Jelar. Ker so med skakalci glasbeniki še Marius Lindvik (didžej), Piotr Žyla (kitara), Timi Zajc (harmonika) ..., že padajo šale, da bi ob koncu sezone v Planici naredili koncert. Domen Prevc ni dočakal opravičila »Do danes se mi ni nihče opravičil ali kar koli rekel, zato sem žalosten in jezen. Nisem vedel, ali naj grem z zaletišča ali naj na koga kričim. Smuči ni bilo več mogoče popraviti,« je Domen Prevc pojasnjeval, kaj se je dogajalo potem, ko so mu organizatorji v Oberstdorfu med prestavljanjem naleta poškodovali smuči, zato je na prvih dveh tekmah nastopil z rezervnimi. V Innsbrucku bo imel nove. »Ko smuči pridejo iz preše, so še kosmate, zato jih je treba uvoziti, saj še nimajo prave hitrosti. To je v Garmischu v vlogi predskakalca naredil Urban Remic, ki tudi dela pri Slatnarju,« je dodal Domen Prevc. Brat Peter je pripomnil: »Malomarnost organizatorja. Če ne bi začeli vsi kričati, ko je začelo pokati, bi poškodovali še kakšne smuči več.« Ena do dve uri čakanja na hotelske sobe Skakalci so morali hotelske sobe v Garmischu zapustiti danes dopoldne, po prihodu v vetrovni Innsbruck pa so v avli hotela s kupi prtljage čakali uro do dve, da so jim ob 15. uri začeli deliti ključe. Čas so si krajšali tako, da so zavili na kavo v hotelski bife, odšli v trgovine in restavracije v nakupovalno središče čez cesto, igrali šah (Norvežani), igrice na telefonih, klepetali z novinarji (Slovenci), vdani v usodo so sedeli v naslanjačih ...