Kijevčane so na silvestrovo in prve dni novega leta pričakali napadi ruskih dronov in raket. Podobno je bilo v Harkivu in drugih ukrajinskih mestih. Medtem ko se od novembra frontna črta ni bistveno spremenila, si Rusija še naprej prizadeva uničiti ukrajinsko industrijo ter infrastrukturo gretja in preskrbe z elektriko in vodo. Ukrajinci poskušajo hitro popraviti poškodovano in zahodne države so poslale več tisoč agregatov, da bi se Ukrajinci lažje prebili skozi zimo.

V Kijevu si ne upajo izvajati povračilnih ukrepov nad ruskimi mesti, ne le zaradi ruskega jedrskega orožja, ampak tudi zato, ker tako zahtevajo v Beli hiši, kjer hočejo vojno omejiti na Ukrajino. So pa Ukrajinci minuto čez polnoč na prehodu iz starega v novo leto v neposredni bližini milijonskega ukrajinskega mesta Doneck, ki so ga proruski separatisti zasedli že leta 2014, z raketami iz ameriškega sistema Himars uničili zgradbo, v kateri je po ukrajinskih navedbah umrlo okoli 400 vojakov, po ruskih pa 63. Nekdanji voditelj proruskih separatistov Igor Girkin, ki je vse bolj kritičen do neuspehov ruske vojske, na Telegramu piše, da je v »povsem porušeni zgradbi mrtvih in ranjenih več sto vojakov«. Ruski bloger Ribar, ki ima več kot milijon sledilcev na družbenem omrežju Telegram, pa trdi, da je bilo v zgradbi 600 novih rekrutov in da so okoli sto ranjenih izvlekli iz ruševin.

Klici vojakov domov razkrili lokacijo?

»Družine ubitih bodo deležne vse potrebne pomoči in podpore,« je zagotovil govornik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov. V Donecku so tamkajšnje separatistične oblasti za rusko novinarsko agencijo TASS ocenile, da je do raketiranja lahko prišlo zato, ker so za silvestrovo ruski vojaki s svojimi mobilniki klicali domov, kar je ukrajinski vojski omogočilo, da je odkrila, kje so, to je v nekdanji šoli, ki jo je zasedla ruska vojska. Štiri rakete, ki so od šestih prebile rusko protizračno obrambo, pa so bile zato tako smrtonosne, ker je bilo v kleti stavbe skladišče eksploziva.

Nekaj ur pred tem napadom se je ukrajinski obrambni minister Oleksij Režnikov obrnil na prebivalce Rusije: »Čim dlje bo trajala vojna, tem večja možnost je, da boste umrli, ker bo prišlo do nove mobilizacije, potem pa še do naslednje.« Ugiba se, da bo Rusija v naslednjih dneh morda prepovedala prečkanje meje moškim, mlajšim od 55 let.

Več odgovorov spomladi

Francoska politologinja Clémentine Fauconnier je prepričana, da Rusija ne more izgubiti v tej vojni, ker se je preveč žrtvovala gospodarsko, politično, simbolično, pa tudi z izselitvijo najbolj produktivnega dela prebivalcev. »Zanimivo bo videti, kako bo šlo to skupaj s šibkostjo ruske vojske,« je dejala za televizijo France5. To šibkost sicer Putinova propaganda prikriva pred Rusi tako, da trdi, da se Rusija spopada z Zahodom.

»Rusi se zdaj tudi z betonskimi pregradami pripravljajo na obrambo tega, kar so osvojili,« pa je za France5 dejal francoski viceadmiral Michel Olhagaray in dodal: »Spomladi bomo videli, ali imajo Ukrajinci dovolj sil za prodor proti Azovskemu morju.« Torej proti Mariupolju, s čimer bi obkolili ruske sile, ki so v južni Ukrajini, kar bi bil hud poraz ruske vojske. »Putin tega poraza najbrž ne bi politično preživel,« je še dejal viceadmiral Olhagaray.