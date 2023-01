Vladni spopad z energetsko draginjo

Podobno kot vse vlade zahodnega sveta se je tudi vlada Roberta Goloba vse od svojega nastopa ubadala z blaženjem energetske draginje in obvladovanjem energetske krize. Pripravili smo pregled vseh ukrepov, uredb, zakonov in regulacij, ki jih je vlada sprejela, da bi za državljane in gospodarstvo ublažila energetsko krizo.