Usnjena notranjost ni več luksuz

Danes je na mestu vprašanje, kaj definira luksuz. Astronomska cena, stroški, ekskluzivnost? Velike klasične limuzine izgubljajo veljavo, luksuzni športni terenci pa so vse bolj priljubljeni. Umetna inteligenca in poceni algoritemsko oblikovanje pa spreminjata svet avtomobilov. Na cestah zato vidimo nenavadne štirikolesnike, pa najsi gre za Rolls-Royceov športni terenec cullinam ali hrvaški superšportni avto rimac nevera. To, da luksuzni avto pomeni ogromno limuzino z zmogljivim bencinskim motorjem in usnjeno notranjostjo, pa postaja prej izjema kot pravilo. Usnje zamenjujejo volna, kašmir, svila, alkantara in bombaž. Na (luksuzni) avto prihodnosti pa najbolj vplivata tehnološki revoluciji – elektrifikacija in avtonomna vožnja.