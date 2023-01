Evropejci čaramo mir: praznovanje

Dvignimo sidra, novo leto je tu. Lahko ustavimo vojno? Vsekakor lahko poskušamo. In poskušati moramo, na vse načine. Na začetku januarja ima človek zmeraj velikopotezne misli, a v primeru miru brez velikopoteznosti ne prideš nikamor, poglejte samo vojno. Vojna je z vsemi svojimi tanki, zemljokrasti in ruševinami vedno velikopotezni projekt: iluzorno je, da bi se mu lahko zoperstavili z majhnimi koraki. Ti so mimo kot lansko leto, novi koledar pa zahteva novo štetje. Dobesedno. Koledarji so več kot le zložljive agende za na mizo ali fotografije lokalnih gasilcev za na zid. So sredstvo sporazumevanja, v katerem čas, ki se vrti v krogu kot Zemlja, skuša pogledati v širno vesolje in preračunati, koliko obratov je še ostalo na poti v naslednjo črno luknjo, nič.