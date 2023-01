Ne gondole, bazene!

Na severu Švice, pazite, v krajih, ki so običajno sinonim za pravo, mrzlo zimo, so v nedeljo izmerili najvišje januarske temperature severno od Alp doslej, saj so termometri v mestu Delemont pokazali kar 20,2 stopinje Celzija, pravijo v švicarski nacionalni meteorološki službi MeteoSwiss. Temperature so bile tako od dolgoletnega povprečja višje za kar 16 stopinj Celzija; prejšnji januarski temperaturni rekord v Švici severno od Alp je sicer znašal 19,4 stopinje Celzija in je bil izmerjen 12. januarja 1993 v Luzernu. Nedeljsko visoko temperaturo 20,2 stopinje so v MeteoSwiss označili kot vreme, »vredno junija«.