Appla seveda na tem mestu in v primerjavi z avtomobilskimi podjetji ne omenjamo naključno. Vrsto let se je namreč najprej šušljalo, v zadnjih pa vse glasneje govorilo o tem, da bo ta tehnološki gigant na ceste poslal tudi lastni avtomobil. Kar ob vedno večjem pomenu tehnologije v štirikolesnikih ter vse odločnejšem prehodu na električno mobilnost niti ni nenavadno, saj denimo večkrat lahko zasledimo mnenja, da so avtomobili postali pametni telefoni na štirih kolesih, pri čemer je z vedno več elementi avtonomne vožnje v avtomobilih vse skupaj postajalo le še bolj očitno. Prav ironično zato zvenijo novice, da je Apple predstavitev avtomobila, ki ga interno imenujejo »projekt Titan«, zdaj znova zamaknil, vsaj v leto 2026, saj je to namreč storil zaradi prepočasnega razvoja avtonomne vožnje.

Ideja Appla je bila na začetku jasna: na ceste poslati električni avtomobil, karoserijsko menda še najbolj podobnega futurističnim enoprostorcem, ki bi omogočal avtonomno vožnjo pete stopnje. Kar pomeni, da bi vozil povsem sam in bi bil celo brez volana in stopalk. Da takšne vrste avtomobilov še dolgo ne bo na cestah, če sploh kdaj bodo, je jasno že nekaj časa, ker se zdaj v prihodnost zamikajo tudi »manj avtonomni avtonomni avtomobili«, pa je vse skupaj že tako daleč od osnovne Applove ideje, da se je v prihodnost zamaknil tudi prihod njegovega prvega avtomobila. Tega bodo namreč zdaj zaradi nekompatibilnosti njihove vizije s trenutno tehnologijo morali v večji meri zasnovati na novo, avtonomno vožnjo naj bi avto po novih načrtih omogočal le na avtocestah, manj ambiciozen in futurističen pa naj bi bil tudi njegov videz.

Da je Apple končno spoznal, da avtomobil ni pametni telefon, temveč je ta na stoto potenco, se tako že slišijo različni komentarji tistih, ki jim gre ambicioznost podjetja v nos, so pa ti še vedno v manjšini. Le malo preden je Apple prihod svojega avtomobila zamaknil za nekaj let, je septembrska raziskava podjetja Strategic Vision med 200.000 lastniki novih avtomobilov v ZDA namreč pokazala, da je Apple, ki svojega avtomobila še niti pokazal ni, na tretjem mestu med znamkami, katerih avto bi kupci z veseljem kupili ali vsaj razmislili o nakupu. Takšnih je bilo namreč 26 odstotkov anketiranih, višje sta kotirali le japonski znamki Toyota (njene avtomobile bi kupilo 38 odstotkov anketirancev) in Honda (32 odstotkov). Ob tako velikem zaupanju, ko se o avtomobilu zgolj govori, je torej jasno, da si Apple napačnega koraka ne sme privoščiti.