Politiki sodelujejo pri sprejemanju ukrepov, zato bi se morali zavedati različnega »učinka« ukrepov na različne skupine državljanov, ne pa da obljubljajo, da bodo delali »za vse«. Tako »tolažbo« lahko izreka duhovnik, ko pravi, da ima Bog ima rad vse ljudi (najraje pa menda tiste, ki jim je naložil največje breme). Politiki pa naj bi živeli v realnem svetu in od njih pričakujemo, da nas ne bodo zavajali (vsaj večina državljanov si to želi).

Politik, ki pravi, da bo delal za vse državljane, očitno nima vizije, kako naj se razvija naša družba: v kakšno smer naj gre in kateri ukrepi so za to potrebni. Tudi države, katerim bi se Slovenija želela približati, so večkrat sprejemale nepopularne ukrepe, vsekakor pa take, ki niso bili dobri za vse državljane. Seveda, na dolgi rok, naj bi ukrepi, ki jih sprejemajo modri politiki, prispevali k razvoju in napredku družbe in s tem tudi k boljšemu življenju vsakega člana družbe.

Zato si državljani želimo politika, ki ve, kateri ukrepi nas bodo peljali naprej in bo odkrito povedal, za koga ukrep ob sprejetju ne bo »prijeten« zato, da bo enkrat boljše vsem oziroma večini – ne pa politika, ki ima »rad vse«. Ali kot je zapisal neki mislec: Tisti, ki pravi, da ima rad vse, nima rad nobenega(razen sebe).

Majda Koren, Ljubljana