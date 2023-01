Naj vam ponazorim. Osredotočil se bom zgolj na izvide z ljubljanske internistične urgence (IPP), kjer sem, mimogrede, delal 38 let. Za vsakega bodisi hospitaliziranega bolnika ali takega, ki je bil obravnavan le ambulantno, je »šimelj« zelo pomemben. Pogosto so ti izvidi zelo obsežni in tisti, ki ve, kaj je pomembno za nadaljnjo bolnikovo obravnavo, hitro najde tiste podatke, ki so pomembni. V epidemiji covida-19 se je še kako izkazalo kot dobra rešitev ravno takojšen vpogled v potek diagnostike in zdravljenja te prve »kuge« 21.stoletja.

Med take podatke zame kot internista sodi denimo izvid rentgenskega slikanja prsnih organov. In ko pride bolnik na ambulantno kontrolo, je za nadaljnjo obravnavo ali spremljanje izredno pomembno, kakšno je bilo stanje pljuč v času pregleda na urgenci in kakšno je tedaj, ko bolnika prvič vidim. Enako velja za EKG, laboratorijske izvide, UZ, CT itd.

Torej je »šimelj« zelo pomemben, da lahko hitro prideš do relevantnih podatkov ter je tako lažje ambulantno spremljati bolnika. Verjamem, da vi lahko v enem odstavku navedete vse pomembne podatke, ki jih zdravnik potrebuje. A vam iz lastnih izkušenj povem, da imam pogosto v ambulantni obravnavi tudi zelo izobražene ljudi (celo zdravnike!), ki o sebi ne vedo kaj dosti povedati, ker so preprosto pozabili ali pozabijo povedati, dokler jih na to ne spomnim, kar mi pogosto omogoči ravno vpogled v CRPP.

Pa srečno novo leto in čim manj opravka z našim (po mojem) še vedno dobrim zdravstvom.

prim. dr. Marjan Fortuna