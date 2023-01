Kot razumem premierjeve besede, imamo razgrajen zdravstveni sistem. Če ga še bolj razumem, bi moral premier vedeti, kdo je zdravstveni sistem razgradil, drugače tega ne bi trdil. Če ga pa razumem še v prihodnje, bo minister Loredan, ki uživa njegovo zaupanje, te razgrajevalce polovil, odstranil, po potrebi tudi poslal na Povšetovo in Dob.

Vendar tega ne more storiti, ker nima pooblastil, za to imamo varnostni sistem: policijo, sodišča. Seveda se tukaj vprašamo, kaj pa je delal varnostni sistem 30 let, da ni ugotovil, kot trdi premier, da se je razgrajeval zdravstveni sistem.

Lahko se je takole igrati z izrečenimi besedami premierja, v resnici pa nam zdravstveni sistem res razpada pred nosom, in za to, kako sanirati stanje, bo težko najti recept.

Bo izjava o razgrajenem zdravstvenem sistemu dovolj, da bo premier pomiril 10. januarja bolnike in 11. januarja zdravnike, ki bodo stavkali, in jih prosil, da počakajo na reforme, ki se bodo pričele v letu 2023 in normalizirale stanje v zdravstvu?

Z vso odgovornostjo zatrdim, da pri nas ni razgrajen samo zdravstveni sistem, ampak tudi varnostni sistem, tu ne mislim samo policijo, sodišča, tudi revizije in podobne, ki pišejo priporočila namesto kazenskih ovadb. In na koncu se mi zastavlja ključno vprašanje, kdo vodi državo …

Vid Drašček, Vrhnika