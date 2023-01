Pripombe pa imam na organizacijo prireditve. Nad odrom na levi in desni strani sta bila namreč dva velika televizijska zaslona, na katerih so se izmenično pojavljale reklame za naša velika trgovska in druga podjetja. Domnevam, da otrok ne zanima nakup avtomobila ali storitve kakega ljubljanskega podjetja. Verjetno pa so bili to tudi sponzorji prireditve. Ne bi pa našteval vsa imena firm, da ne bi bil kdo užaljen, ker ga nisem omenil. Organizator bi le lahko namestil dve kameri in predvajal dogajanja na odru na te tv zaslone nad odrom. To bi verjetno bil dodaten strošek, vendar bi tako res vsi otroci imeli nekaj od prireditve, ne samo oni v prvih vrstah na ramenih svojih staršev. Na koncu so na zaslone le predvajali odštevanje od 10, 9, 8 do 1 in voščili smo si srečno 2023. Je pa le nekaj pohvalnega. Otroci so se seveda, vsaj upam, naučili naslednjih besed: »Prosim, hvala, dober dan – so besede za vsak dan.« Vnukinja pa je pripomnila, da so pozabili na besedo – oprosti. Sicer sem v teh letih že malce gluh, vendar ne vem, zakaj je zaradi mene treba ojačevalce zvoka naviti do konca.

Zdravo, tiho in mirno 2023 vam želim.

Dr. Ivan Leban, Škofljica