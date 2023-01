Po prvih podatkih se je incident začel v nedeljo, ko so neznanci, ki so se pripeljali v šestih oklepnih vozilih, začeli streljati na zapor. Po navedbah tožilstva so napadalci vdrli v zapor in omogočili pobeg 24 zapornikov, v napadu pa je bilo poleg 14 mrtvih tudi 13 ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tožilstvo je poudarilo, da so razmere v zaporu zdaj pod nadzorom in da si mehiška vojska, nacionalna garda in uradniki sekretariata za javno varnost prizadevajo za vzpostavitev reda v zaporu.

Pred petimi meseci se je v istem mestu zgodil podoben incident, v katerem je zaradi spora med kriminalnimi tolpami umrlo 11 ljudi, več podjetij pa je bilo požganih.

Mehika je sicer ujeta v enega najhujših valov nasilja v svoji novejši zgodovini, v letih 2021 in 2022 pa so zabeležili več kot 31.000 umorov.