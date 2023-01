Število lanskih prihodov predstavlja 91 odstotkov prihodov v letu 2019, število nočitev pa 96 odstotkov ravni iz leta 2019, je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina danes sporočilo ministrstvo za turizem in šport.

Število turistov in nočitev se je lani v primerjavi s predlani po prvih podatkih portalov eVisitor in eCrew, ki upošteva navtični turizem, povečalo za 37 odstotkov oz. 25 odstotkov.

Večino gostov so lani predstavljali tuji turisti. Ti so ustvarili 92,3 milijona nočitev. Domači turisti so medtem ustvarili 12,5 milijona nočitev.

Med tujimi gosti so največ nočitev ustvarili Nemci (24,9 milijona), sledili so Slovenci (10,1 milijona), Avstrijci (8,2 milijona), Poljaki (6,7 milijona), Čehi (šest milijonov), Italijani (4,2 milijona), Britanci (3,7 milijona) ter Slovaki in Nizozemci (po 3,3 milijona).

Največ ali 29,5 milijona nočitev so lani tradicionalno ustvarili v Istri. Sledile so splitsko-dalmatinska županija, primorsko-goranska, zadrska, dubrovniško-neretvanska in šibeniško-kninska županija.

Med mesti je bil najbolj obiskan Rovinj s 4,2 milijona nočitev. Sledili so Dubrovnik, Poreč, Split in Medulin.

V prvih devetih mesecih lani so prihodki od turistične dejavnosti dosegli 11,6 milijarde evrov. V primerjavi z enakim obdobjem predlani so se povečali za 43 odstotkov, v primerjavi z enakim obdobjem rekordnega leta 2019 pa za 23 odstotkov.

Ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac je ocenila, da bo na turistično dejavnost letos dobro vplival vstop Hrvaške v evrsko in schengensko območje. Cilj je popolno okrevanje dejavnosti in krepitev dejavnosti pred in po glavni sezoni. A glede na napovedi rasti inflacije in cen energentov ter geopolitičnih napetosti bo po njenem letošnje leto znova zelo zahtevno.