V trčenju helikopterjev v Avstraliji mrtvi in ranjeni

Na med turisti priljubljeni Zlati obali na vzhodu Avstralije so danes po trčenju dveh helikopterjev umrle štiri osebe, tri pa so v kritičnem stanju. Helikopterja sta trčila v zraku, razbitine pa so pristale tik ob znamenitem zabaviščnem parku Seaworld, je pojasnila policija Queenslanda. Dogodek še preiskujejo, poročajo tuje tiskovne agencije.