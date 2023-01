Predsednica se je zahvalila posameznikom, ki vse dni v letu, tudi ob praznikih, vestno in nesebično izpolnjujejo svoje poslanstvo v dobrobit skupnosti.

Najprej je obiskala Mladinski dom Malči Beličeve, ki več kot 90 let deluje na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov med 6. in 14. letom starosti, ki se soočajo s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Zaposleni skrbijo za otroke in mladostnike vse dni v letu in jim zagotavljajo celodnevno oskrbo in oporo pri vsakodnevnih izzivih. Poleg tega osnovnošolcem in srednješolcem, ki obiskujejo druge izobraževalne ustanove, zagotavljajo varstvo, zdravstveno nego, vzgojo in prevzgojo ter celotno pomoč pri izobraževanju.

Nato je obiskala še stanovalce, zaposlene in prostovoljce v enoti Tabor, ki deluje v okviru Doma upokojencev Center. Vodilo doma je spoštovanje, strokovnost in prijaznost do vseh. Zaposleni in prostovoljci v tem duhu skozi vso leto pripravljajo raznovrstne aktivnosti, s katerimi žlahtnijo vsakdan stanovalcev.