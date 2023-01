Pacienti iz enote Polje Zdravstvenega doma Ljubljana bodo morali še do predvidoma konca januarja hoditi po zdravstveno oskrbo v fužinsko enoto. Zaradi upokojitev, odhodov in bolniških odsotnosti družinskih zdravnikov v enoti Polje je Zdravstveni dom Ljubljana 29. novembra lani uvedel začasen ukrep, da morajo pacienti iz enote Polje po zdravniško oskrbo na Fužine, kjer sicer tudi manjka nekaj družinskih zdravnikov, a še nimajo tako hude kadrovske stiske kot v Polju. Ob uvedbi omenjenega ukrepa novembra lani so bili v Polju zaposleni le trije od predvidenih osmih družinskih zdravnikov. V začetku decembra pa je še ena od zdravnic v Polju dala odpoved.

V Polju bodo še naprej delovale ambulante za obravnavo kroničnih bolnikov in ambulanta za preveze. Prav tako bodo pacientom v Polju še vedno na voljo ambulante za zdravstveno varstvo otrok in mladine, za zobozdravstvo, čeljustno ortopedijo, ustno higieno, patronažno varstvo in laboratorijska diagnostika. »Za paciente, ki so ostali brez izbranega osebnega zdravnika v enoti Moste - Polje ali je ta bolniško odsoten, so v zdravstvenem domu na Fužinah še naprej organizirane dve akutni in kronična ambulanta. Paciente prosimo za potrpežljivost in strpnost,« prosijo v Zdravstvenem domu Ljubljana.

Pacienti iz Polja, ki še vedno imajo osebnega zdravnika, lahko za naročanje po telefonu pokličejo številko svojega zdravnika. Če je ta odsoten, jih bo telefonska centrala samodejno preusmerila v triažno ambulanto, zagotavljajo v javnem zavodu. Dodatne informacije pacienti dobijo na telefonski centrali v Polju na številki 01 58 64 900 in na triažni telefonski številki 01 58 64 950. Za naročanje po elektronski pošti lahko pacienti iz Polja pišejo na elektronski naslov izbranega osebnega zdravnika. Če bo ta odsoten, bodo elektronska sporočila samodejno preusmerjena na skupni elektronski naslov narocanje.zvo.polje@zd-lj.si. »Odgovor na poslano elektronsko pošto bodo pacienti v skladu s triažnim postopkom in ugotovljeno stopnjo nujnosti prejeli najpozneje v petih delovnih dneh,« poudarjajo v Zdravstvenem domu Ljubljana in paciente opozarjajo, naj v primeru življenjske ogroženosti pokličejo 112.

Preusmerjeni pacienti se bodo lahko za obravnavo v fužinskem zdravstvenem domu naročili tudi osebno v sprejemni pisarni, in sicer od ponedeljka do četrtka med 7. in 19. uro ter ob petkih med 7. in 13. uro. Telefonska številka za informacije v fužinski enoti zdravstvenega doma je 01 54 72 800.