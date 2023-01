Cena 159-litrskega soda severnomorske nafte brent se je lani zvišala za 10,4 odstotka, potem ko je leta 2021 poskočila za 50 odstotkov. Sod zahodnoteksaške lahke nafte pa se je lani podražil za 6,7 odstotka, medtem ko se je njegova cena leta 2021 povečala za 55 odstotkov, je poročala tiskovna agencija Reuters.

Predlani je rast cen poganjalo okrevanje po pandemiji covida-19 in v začetku lanskega leta je kazalo, da se bo močna rast cen nadaljevala. Cena za sod nafte se je marca povzpela nad 139 dolarjev, kar je bilo največ po letu 2008. Nadaljnjo rast sta zavrli predvsem vojna v Ukrajini in inflacija.

Lansko leto so tako zaznamovala velika nihanja cen. Decembra lani so namreč cene nafte padle na najnižje ravni v letu dni, v zadnjih tednih leta pa so se nekoliko povišale. Letošnje leto bo prav tako zelo negotovo, so ocenili analitiki banke ING.

Dogajanje bodo krojile razmere v gospodarstvu, predvsem glede zaposlenosti. Naraščajoča brezposelnost bi namreč omejila povpraševanje po nafti. Prav tako bo pomembno vlogo igralo dogajanje na Kitajskem, ki je največja uvoznica nafte na svetu.

Približno 30 analitikov, ki so sodelovali v anketi Reutersa, je ocenilo, da bo letos sod nafte brent v povprečju stal 89,37 dolarja. Cena soda zahodnoteksaške lahke nafte pa naj bi se v povprečju gibala pri 84,84 dolarja.