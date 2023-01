Kozar je nogometno pot začel pri črno-belih, vmes je dve leti in pol nosil dres Aluminija iz Kidričevega in se v Mursko Soboto vrnil sredi sezone 2015/16.

Z Muro je, kot so zapisali, prehodil pot od tretje lige do domačega naslova ter evropske jeseni v konferenčni ligi. Skupaj je za Muro odigral 202 tekmi v vseh tekmovanjih in dosegel 27 golov.

»Prišel je čas, ko je potrebna sprememba in čas za nov izziv v karieri. Vesel in ponosen sem na vsa leta, ko smo skupaj zgradili tako lepo zgodbo in želim si, da se ta zgodba razvija še naprej,« se je klubu zahvalil 27-letnik.

Mura bo spomladanski del prvenstva začela na šestem mestu. Prvi dvoboj bo drugi konec tedna v februarju odigrala proti Celju v gosteh.