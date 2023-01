Lula ob ponovnem prevzemu oblasti z obljubami o prenovi in poenotenju Brazilije

Novi brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je ob nedeljski prisegi na položaj, ki ga je že zasedal dva mandata med letoma 2003 in 2010, napovedal odločen boj za revne in za okolje ter obljubil obnovo in poenotenje države po štiriletni vladavini desničarskega predhodnika Jairja Boslonara.