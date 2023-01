Po junijskem napadu je to drugi napad Izraela na letališče v Damasku, kjer so prisotne proiranske oborožene skupine in borci libanonskega gibanja Hezbolah, v dobrega pol leta.

Izraelska vojska je napad izvedla okoli 2. ure zjutraj po lokalnem času, ko je na glavno sirsko letališče izstrelila vrsto raket, je poročala sirska tiskovna agencija Sana in dodala, da sta bila pri tem ubita dva sirska vojaka.

A po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Londonu, ki ga navaja francoska tiskovna agencija AFP, so bile smrtne žrtve štiri, poleg sirskih vojakov še dva druga borca. Rakete naj bi namreč zadele tudi položaje Hezbolaha in proiranskih skupin na območju letališča in v okolici, vključno s skladiščem orožja.

Od začetka državljanske vojne v Siriji leta 2011, ki je terjala okoli pol milijona življenj, je Izrael izvedel na stotine zračnih napadov na svojo sosedo, katerih tarča so bile sirske vladne sile ter skupine, povezane z Iranom, in borci šiitskega gibanja Hezbolah.

Pred nekaj dnevi je prvi mož izraelske vojske, generalmajor Oded Basijuk predstavil načrte za leto 2023 in pri tem izpostavil nadaljevanje vojaške akcije v Siriji, saj da ne bodo dovolili, da se tam utrdi »Hezbolah 2.0«.