Na 28. mestu je končala druga Slovenka Katra Komar (202,9), na 30. pa Urša Bogataj (91,4), ki je pri doskoku v prvi seriji grdo padla in v finalu ni nastopila.

Zaradi padca Bogataj je v finalu nastopilo le 29 skakalk. Dobrih 7000 gledalcev na prizorišču je namreč obnemelo ob koncu uvodne serije, ko je predčasno nastop končala dvakratna olimpijska zmagovalka in prva Slovenka to zimo na stopničkah svetovnega pokala Urša Bogataj. Slednja je padla po 89,5 m dolgem skoku in se potem prijela za levo koleno, podrsala je tudi po obrazu.

Iz doskočišča so jo odnesli na nosilih ter jo nato odpeljali v bolnišnico v Ljubljano, po prvih poročilih so ugotovili poškodbo križnih vezi levega kolena. Bogataj je že decembra 2019 prestala hudo poškodbo, vendar desnega kolena, po kateri se je sicer uspešno vrnila na olimpijski prestol.

Po prvi seriji so nastope končale Nika Prevc (99,6) na 31. mestu, Nika Vetrih (97,9) na 35., 36. je bila Ajda Košnjek (97,8), 37. Nejka Repinc Zupančič (97,3), 38. Maja Vtič (97,1), 41. Nika Krašovic (95), 45. Taja Bodlaj (92,4) in 48. Tinkara Komar (90,5).

Sezona svetovnega pokala za skakalke se bo nadaljevala na Japonskem prihodnji teden.