To je bila 17. izvedba dogodka, potem ko ga v zadnjih dveh letih zaradi epidemije covida-19 ni bilo. Organizatorji so leta 2020, ko je bil zadnji dogodek pred epidemijo, zabeležili rekordnih 686 udeležencev in več kot 5000 gledalcev.

Skoki so se danes začeli ob 13. uri. Protokol skokov in ogrevanja je bil tak kot v preteklosti, torej po 100 udeležencev naenkrat v skupini na vsakih 15 minut.

Vsem sodelujočim so podelili listino, ki jih bo zavezovala, da bodo vedno vestno skrbeli za neokrnjenost in čistočo ter promocijo slovenskega morja.

Po navedbah prirediteljev je skok v morje tudi terapevtsko doživetje, kopanje v morski vodi v tem letnem času pa blagodejno vpliva na počutje, pomaga pri regeneraciji telesa, krepi imunski sistem in dviga prag dovzetnosti za različne bolezenske vplive. Zdravniki medtem opozarjajo, da je skok v morje pozimi velika, predvsem kardiovaskularna obremenitev za telo, zato se je treba nanj dobro pripraviti. Eden od udeležencev se je leta 2019 ob vrnitvi na kopno zgrudil in so ga morali oživljati.