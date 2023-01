Pred mejnimi prehodi z Avstrijo in Italijo že za danes popoldne napovedan gost promet

Vozniki, ki se odpravljajo proti Avstriji in Italiji, naj bodo pozorni, da je že za danes popoldne napovedan gost promet pred mejnimi prehodi z obema državama. V ponedeljek pa bo pred temi prehodi tako ves dan, so napovedali na Prometno-informacijskem centru za državne ceste. Opomnili so še, da so na cesti Lesce - Bled zastoji.