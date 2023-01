Na novoletni potop v Velenjsko jezero 22 potapljačev

Potapljači iz Društva za podvodne dejavnosti Jezero iz Velenja ter nekateri domači in tuji prijatelji so se v novo potapljaško sezono podali že danes na tradicionalnem, 28. novoletnem potopu v Velenjsko jezero. V vodi je bilo 22 potapljačev, so za STA povedali v društvu. Pod vodno gladino so si nazdravili in si zaželeli varno potapljaško sezono.