Sedemčlanska mednarodna posadka ISS je vstop v novo leto proslavila s torto in »vesoljsko različico tradicionalne ruske solate«, je za rusko tiskovno agencijo Tass povedal ruski kozmonavt Dmitrij Petelin.

Kot je dejal, so skupaj s kolegoma Sergejem Prokopjevom in Ano Kikino pripravili tradicionalno rusko novoletno jed, znano tudi kot ruska solata. Ker je posadki zmanjkalo graha, so ga nadomestili s koruzo.

Skupaj z astronavti ameriške vesoljske agencije Nasa so se nato zbrali v ruskem delu ISS, da bi praznovali novo leto. Trenutno so na ISS po trije ruski in ameriški ter japonski astronavt.

Ameriški astronavti se med novoletnimi prazniki na družbenih omrežjih niso veliko oglašali, medtem pa je Nasa na spletno platformo Flickr naložila nekaj fotografij posadke z božičkovimi kapami, nogavicami in prazničnimi puloverji.

Ker posadka na ISS prihaja z vsega sveta, se zastavlja vprašanje, v katerem časovnem pasu astronavti praznujejo novo leto.

Posadka ISS, ki leti okoli Zemlje približno 400 kilometrov nad njenim površjem, opravi obhod Zemlje s hitrostjo okoli 7,6 kilometra na sekundo. To pomeni, da ISS obkroži Zemljo 16-krat na dan. Astronavti ISS tako doživijo 16 sončnih vzhodov in zahodov.

Po dogovoru astronavti svoje ure nastavijo na Greenwiški srednji čas (GMT), znan tudi kot koordinirani univerzalni čas. To pomeni, da so novo leto uradno praznovali s tistimi v Londonu, Reykjaviku in Akri.