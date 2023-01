Vreme: delno jasno in vetrovno

Zvečer in ponoči bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, drugod bo delno jasno, več jasnine bo na vzhodu in severu Slovenije. Ponekod bo še pihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo v severni Sloveniji od 0 do 5, drugod od 6 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.