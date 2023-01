Plenković in von der Leyen sta kavo na Trgu bana Jelačića spila v družbi finančnega ministra Marka Primorca in guvernerja hrvaške centralne banke Borisa Vujčića. Primorac in Vujčić sta prve evre na bankomatu v Zagrebu sicer dvignila že danes ponoči.

Vujčić je predsednici Evropske komisije predstavil tudi prve primerke hrvaških evrskih kovancev. Von der Leyen je svoj obisk na Hrvaškem končala s sprehodom po prestolnici.

Hrvaška je 20. članica evrskega območja postala po polnoči, s čimer je evro postal njena uradna valuta. Obenem je postala del skupine 23 držav članic Evropske unije, ki so tudi del schengenskega prostora. Poleg članic EU so v schengnu še Norveška, Švica, Islandija in Lihtenštajn, ki se je temu območju kot zadnji pridružil leta 2011.

Ob tej priložnosti so se danes na mejnem prehodu Obrežje srečali predsednica Evropske komisije, predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar in hrvaški premier. Poudarili so, da je to zgodovinski dan za Hrvaško in dan za slavje vseh evropskih državljanov.