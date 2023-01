Skakalci v Garmish-Partenkierchnu so se na novega leta dan sprijaznili s slabšo naletno smučino, ki ni bila več glavna tema dogajanja na drugi postaji novoletne turneje. Vse misli so bile zopet usmerjene v skoke in ta hip je korak pred konkurenco Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je za 6,4 točke prehitel Anžeta Laniška. Žaba je hitro pozabil slabši rezultat v Oberstdorfu in v Garmish-Partenkierchnu ponovno pokazal, da je v odlični formi. Uspelo mu je preskočiti najboljšega skakalca zime Dawida Kubackega, ne pa Graneruda. Norvežan je na odlični poti, da si priskače zlatega orla. Omenjena trojica je bila za razred boljša od konkurence, v finalni seriji so skočili celo iz naletnega mesta nižje in Granerud je bil vseeno najdaljši med vsemi.

Slovenski trener Robert Hrgota pa ne more biti zadovoljen z nastopom preostalega dela ekipe. Lovro Kos je bil sicer soliden 13., mesto za njim pa Timi Zajc, ki je zopet na tekmi nastopil slabše kot v kvalifikacijah. V finale se je kot srečni poraženec prebil še Domen Prevc, ki je bil 29., Žiga Jelar in Peter Prevc pa sta izpadla v prvi seriji.