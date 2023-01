13 dronov "kamikaze" so sestrelili ob koncu 2022 in še 32 v novem letu, so zapisali v izjavi oboroženih sil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pri tem niso navedli, če je kateri od letalnikov zadel svojo tarčo.

Poveljnik kijevske policije Andrij Nebitov je na Facebooku objavil fotografijo ostankov enega od sestreljenih dronov, na katerem je videti napis v ruščini "Srečno novo leto".

O obstreljevanju v novem letu danes poročajo tudi separatistične proruske oblasti v regijah Doneck in Lugansk, navaja ruska tiskovna agencija Tass.