Na urgenci Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so obravnavali tri starejše ljudi, ki so si zlomili kolk, in gorskega kolesarja srednjih let, ki je padel na cesti na Rašico in si zlomil golenico, je povedal travmatolog Matej Kastelec. V noči na prehodu s starega v novo leto je pogosto delal, a tako mirne kot tokrat v zadnjih desetih letih še ni bilo, je ocenil.

Na območju, ki ga pokriva urgentni center Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, se je v času metanja pirotehnike nekaj ljudi sicer poškodovalo, v Slovenski Bistrici je denimo eden zaradi bežanja pred pirotehničnimi izstrelki padel s strehe, vendar pa noben pacient ni dobil težkih poškodb prav zaradi uporabe pirotehničnih sredstev, je zagotovil predstojnik urgentnega centra Gregor Prosen.

Kot so sicer sporočili s Policijske uprave Maribor, se je na silvestrovanju na Trgu svobode v Slovenski Bistrici takoj po polnoči ena od baterij s pirotehničnimi izstrelki prevrnila, izstrelki pa so začeli leteti v zbrano množico. Pri tem so zadeli tri ljudi. Ena oseba je bila huje poškodovana, dve pa lažje, so navedli.

Prosen je povedal še, da je na območju Maribora prišlo do več poškodb, ki jim je botroval popiti alkohol, vendar zaradi tega ni nihče v življenjski nevarnosti. Obravnavali so tudi približno deset ljudi zaradi alkoholnega opoja, pri čemer pa se ni zgodilo nič posebnega, je dodal.