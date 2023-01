Dallas je v zadnji četrtini vodil že s 107:97, v končnici pa so se gostitelji 20 sekund pred koncem približali na točko razlike, Jeremy Sochan pa je zgrešil celo met za vodstvo. Štiri sekunde pred zadnjim piskom sirene je bil prav Dončić tisti, ki je zadel prosta meta za 125:122 in preboj na četrto mesto na zahodu.

Po hitrem prekršku je bil na nasprotni strani uspešen tudi Tre Jones. Sledil je še en prekršek, po katerem je Dončić prosta meta sicer zgrešil, drugega namerno, a v skoku ujel zadnjo žogo za novo zmago. Christian Wood je k zmagi dodal 25 točk.

Dončić se je z današnjim izkupičkom spet priporočil za nagrado MVP. Na zadnjih petih tekmah ima povprečje 45,6 točke, 11,2 skoka in 10,2 podaje. Je tudi najboljši strelec lige s povprečjem 34,2 točke in najtrši boj za najboljšega posameznika bije s srbskim zvezdnikom Denverja Nikolo Jokićem.

Pri gostiteljih je 30 točk dosegel Keldon Johnson, zelo razpoložen je bil tudi Avstrijec Jakob Pöltl z 19 točkami in 15 skoki. Prav skok je bil element, ki je Spurs ohranjal v igri, saj so to prvino so dobili kar z 48:26.

Prav s skokom je gostiteljem uspelo priti do zanimive končnice, saj so varovanci Jasona Kidda v drugem delu povedli že s 93:76, a je bila tekma v zadnjih sekundah spet napeta.

»V končnici smo naredili kar nekaj napak, pa to vendarle popravili. Celotna ekipa je igrala dobro v napadu, obramba ni bila v redu, ampak na koncu smo zmagali in samo to šteje,« je po tekmi povedal Dončić, ki je tretjič na zadnjih petih tekmah presegel mejo 50 doseženih točk.

»To je neverjetno! V sedmih letih v ligi še nisem videl igralca, ki bi lahko delal take stvari. Luka ima neverjetno serijo. Trenutno je MVP lige,« je o igri 23-letnega Ljubljančana poudaril Wood, ki je v Dallas prišel poleti prišel iz Houstona.

Chicago izgubil brez Dragića

Ponoči je igral tudi Chicago Gorana Dragića, a slednjega ni bilo v ekipi. Cleveland se je v Illinoisu veselil zmage s 103:102. Caris LeVert je za zmagovalce dosegel 23 točk. Chicago je sicer imel priložnost za zmago, a je DeMar DeRozan zgrešil zadnji met, z 21 točkami pa je bil najboljši igralec svoje ekipe.

Izjemno serijo pa ima trenutno nekdanji Dragićev klub Brooklyn, ki je dosegel 11. zaporedno zmago. S 123:106 »je padel« Charlotte. Kyrie Irving je dosegel 28 točk, Kevin Durant 23. S 24. zmago v sezoni je Brooklyn drugi na vzhodu. Na nasprotni strani je LaMelo Ball v statistiko dodal 23 točk in 11 podaj, Mason Plumlee pa 22 točk in 10 skokov.

Minnesota Timberwolves pa je izgubila že šestič zaporedoma. S 116:104 je morala priznati premoč najslabši ekipi v ligi Detroitu, za katerega je Bojan Bogdanović dosegel 28 točk. S tem je postal hrvaški košarkar z največ točkami v ligi NBA. Z 9835 točkami je s prvega mesta zrinil legendarnega Tonija Kukoća.

Joel Embiid je dosegel peti trojni dvojček v karieri za zmago Philadelphie s 115:96 nad Oklahomo. Embiid je dosegel 16 točk, 13 skokov in 10 podaj. Ja Morant je ob zmagi Memphisa proti New Orleansu s 116:101 dosegel 32 točk. Julius Randle pa je s 35 točkami in 12 skoki popeljal New York do zmage v Houstonu s 108:88.

Indiana pa je s 131:130 ugnala Los Angeles Clippers, za katere je 45 točk dosegel Chris Paul.