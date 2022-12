Z vstopom Hrvaške v schengensko območje se je namreč spremenil režim prehajanja meje med državama. Na kopenski meji se je prenehala izvajati mejna kontrola, preko mejnih prehodov je omogočen prost pretok prometa. Vsi potniki lahko mejo prestopijo kjer koli, še vedno pa morajo imeti s seboj veljavni osebni dokument.

Nadzor na letališčih bo Hrvaška za potnike, ki potujejo znotraj schengna, odpravila 26. marca, ob uveljavitvi poletnega letalskega voznega reda.

Dogodka na Obrežju se je poleg ministrice za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Ajanović Hovnik in hrvaškega notranjega ministra Božinovića udeležil tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav.

Slovenska in hrvaška delegacija sta na postajah mejnih policij Obrežje in Bregana pozdravili policiste, ki se umikajo z mejnih prehodov.

Slovenski policisti bodo večinoma razporejeni v enote za izravnalne ukrepe, ki bodo delovale na območju celotne države, pojasnjujejo na notranjem ministrstvu. Obe specializirani enoti za nadzor državne meje bosta še naprej opravljali policijske naloge na celotnem ozemlju Slovenije kot doslej, poseben poudarek pa bo na delovanju mobilnih policijskih enot, so pojasnili na MNZ.

Sprejem nove članice v schengensko območje, v katerem je zdaj 27 držav, bodo danes opoldne s srečanjem na Obrežju obeležili predsednica republike Nataša Pirc Musar, hrvaški premier Andrej Plenković in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Po tristranskem srečanju se bo Pirc Musar sestala še z von der Leynovo, to pa bo njuno prvo srečanje, odkar je nova slovenska predsednica nastopila mandat. Ob tej priložnosti jo bo spremljala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, so sporočili iz urada predsednice.

Slovenija po 15 letih tako ne varuje več zunanje schengenske meje. Meja med Slovenijo in Hrvaško ter med Madžarsko in Hrvaško sta postali notranji schengenski meji, zunanja meja schengna pa je od danes meja med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro.

Zeleno luč za vstop Hrvaške v schengen so 8. decembra prižgali notranji ministri EU na zasedanju v Bruslju. Slovenija je vstop Hrvaške podprla kljub nerazrešenemu mejnemu vprašanju med državama, a je ob tem opozorila, da ne bo odstopila od uveljavitve arbitražne razsodbe.