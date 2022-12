V prvem polčasu se je zdelo, da imajo meščani vse pod nadzorom, ko je Erling Haaland z 21. zadetkom v prvenstvu postavil piko na i po lepo izpeljani akciji v 24. minuti.

City kljub terenski premoči v nadaljevanju ni deloval najbolj učinkovito, neodločnost njegove obrambe pa je v 64. minuti kaznoval Demarai Gray s sijajnim zadetkom z leve strani kazenskega prostora.

Izid se do konca ni več spremenil, sinjemodri pa posledično na drugem mestu za Arsenalom (43 točk) zaostajajo za sedem točk. Topničarji so zadnji dvoboj v letu 2022 odigrali proti Brightonu in slavili pomembno zmago.

Že v prvem delu igre so prek Bukaya Sake v 2. in Martina Odegaarda v 39. minuti kronali premoč, v drugem pa sta zadela še Eddie Nketiah v 47. in Gabriel Martinelli v 71. minuti. Za Brighton, ki je bil v drugem polčasu bolj nevaren, sta izid dvakrat znižala Kaoru Mitoma v 65. in Evan Ferguson v 77. minuti. Na lestvici so se z novimi tremi točkami Londončani še dodatno odlepili od Cityja, prvaka minule sezone.

Newcastle je po današnjem remiju brez zadetkov proti Leedsu ostal na tretjem mestu in ima 34 točk.

Manchester United je z 32 točkami napredoval na četrto mesto, potem ko je v gosteh z 1:0 premagal Wolverhampton. Edini zadetek na tekmi je dosegel Marcus Rashford, ki je tekmo zaradi zamujanja na zbor ekipe pred dvobojem začel na klopi.

Po bledi predstavi rdečih vragov v prvem polčasu je tri točke priboril prav angleški napadalec, ki je v igro vstopil v drugem delu dvoboja. Štiriindvajsetletnik je po lepem prodoru z nekaj sreče zadel v 76. minuti. En gol so mu sodniki kasneje zaradi igranja z roko tudi razveljavili.

V 18. krogu bosta v nedeljo še tekmi Tottenham - Aston Villa ter Nottingham Forest - Chelsea.