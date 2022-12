V nedeljo bo v jugozahodni ter delu osrednje in južne Slovenije pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo povečini sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, ponekod na vzhodu do okoli 16 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na vzhodu sončno, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem na Notranjskem in Primorskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V torek bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, nad severno in severozahodno Evropo pa obsežno ciklonsko območje. Z jugozahodnim vetrom k nam še naprej priteka za ta čas zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V nedeljo bo ob severnem Jadranu in v Furlaniji-Julijski krajini oblačno, ponekod tudi megleno, v Gorskem Kotarju in Kvarnerju bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, po nižinah avstrijske Koroške bo nizka oblačnost. Pihal bo jugozahodnik.