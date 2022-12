V svojem nagovoru je Putin izpostavil, da so letošnje leto zaznamovali resnično prelomni in usodni dogodki, ki so "postavili temelje za našo skupno prihodnost in našo resnično neodvisnost".

»Danes se za to borimo in ščitimo naše ljudi na naših zgodovinskih ozemljih, v novih sestavnih enotah Ruske federacije," je poudaril in pri tem mislil na štiri ukrajinske regije, ki si jih je oktobra priključila Rusija. "Moralna in zgodovinska pravica je na naši strani,« je še dodal.

V luči vojne v Ukrajini je dejal tudi, da je bila proti Rusiji razglašena vojna sankcij. »Tisti, ki so jo začeli, so pričakovali popolno uničenje naše industrije, financ in prometa. To se ni zgodilo,« je povedal.

Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova je Putin svoj novoletni nagovor imel na sedežu ruskega južnega vojaškega okrožja. Na posnetkih, ki jih je prikazala ruska državna televizija, je bilo videti, kako Putin z vojaki in vojakinjami nazdravlja s šampanjcem.

»Rusijo so privedli do točke, ko se je morala predati ali boriti. Dokler imamo ljudi, kot ste vi, se seveda ne moremo ničemur odpovedati,« jim je dejal in vojakom podelil priznanja. Med prejemniki priznanj je tudi poveljnik ruske vojske v Ukrajini, general Sergej Surovikin.