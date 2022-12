Nemški Garmish-Partenkierchen tradicionalno gosti drugo tekmo novoletne turneje, ki je na sporedu prvega januarja. Čeprav gre za eno najbolj prestižnih tekem, imajo organizatorji v zadnjem obdobju v tem nemškem mestecu obilo težav. Tokrat so se kvalifikacije začele z nekaj minutno zamudo, ker na vrhu naleta ni deloval semafor, ki tekmovalcem kaže dovoljenje za odhod na zaletno rampo. To pa ni bila največja težava. Skakalci so se morali spopasti z zelo slabo pripravljeno naletno smučino. Ob visokih temperaturah je bila izjemno nemirna. Po dveh skokih za trening je bila že povsem uničena, hoteli so jo popraviti, a je bilo nato stanje še slabše.

Lanišek se je sprostil po drugem trening skoku

Kvalifikacije so nato potekale nemoteno, nekateri skakalci pa so imeli več težav od drugih. Izmed najbolj zvenečih imen se skozi kvalifikacije ni prebil Daniel Andre Tande. Nemirna smučina pa ni zmotila najboljših iz prve tekme, prebudili pa so se tudi slovenski orli. Nazaj na raven iz prvih tekem se je vrnil Anže Lanišek, ki je imel na prvem trening skoku še nekaj težav. V drugem je skočil v dno skakalnice in v izteku je izlil svoja čustva. Znova je začutil sproščenost, kar je z novim vrhunskim skokom pokazal v kvalifikacijah. Tam je bil od njega boljši le Dawid Kubacki.

Znova je v kvalifikacijah odlično skočil Timi Zajc, ki je tudi tokrat zasedel tretje mesto. Med nosilci svojega para bo tudi Lovro Kos, na tekmo pa so se uvrstili tudi Peter Prevc, Žiga Jelar in Domen Prevc, ki pa bodo jutri morali prikazati boljše skoke. Zmagovalec prve tekme Halvor Egner Granerud je bil z naskokom najboljši v prvi seriji za trening, v drugi ni nastopil, v kvalifikacijah pa je imel nekaj težav z dodatno uničeno smučino. Kljub vsemu je potrdil odlično formo in je bil šesti.