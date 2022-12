Prebivalci mesta Kiritimati, ki spada v arhipelag Kiribati, so danes kot prvi na svetu vstopili v novo leto. Le uro kasneje pa so se jim pridružili prebivalci Samoe, Nove Zelandije in Tonga.

Na največjem otoku Samoe, Savai'i in v glavnem mestu Apia na otoku Upolu so izvedli velike ognjemete, za katere je otoška vlada namenila približno 290.000 evrov. Na Novi Zelandiji pa so novo leto pričakali z znamenitim ognjemetom s 328-metrskega stolpa Sky Tower.

Ob 14. uri po srednjeevropskem času se jim je pridružila tudi Avstralija z velikim ognjemetom nad sydneyjskim pristaniščem. Okoli 100.000 pirotehničnih sredstev je osvetlilo južno nebo, množica, ki je opazovala ognjemet pa naj bi štela več kot milijon ljudi.

Sydneyjske oblasti so že pred silvestrovanjem sporočile, da pričakujejo, da si bo zabavo prek spleta ali televizije ogledalo približno pol milijarde ljudi. »Če nam bo uspelo vse združiti v praznovanju in pogledati v prihodnje leto z novim optimizmom in veseljem, bomo to šteli za dobro opravljeno delo,« je dejal organizator ognjemeta Fortunato Foti.

Prvič od začetka pandemije covida-19 so se silvestrovanja in prihoda novega leta na drugem koncu sveta lahko udeležili tudi tuji turisti. Kot zadnja bosta v novo leto vstopila nenaseljena Bakerjev otok in Howlandov otok.