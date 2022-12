»Po predhodnih informacijah je ena oseba umrla v okrožju Solomjanski. Več ljudi pa je bilo ranjenih,« je na družbenih omrežjih sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko. O napadih in požarih so poročali tudi ukrajinski uradniki v mestih Mikolajiv na jugu in Hmeljnitski na zahodu države.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je bilo v Kijevu slišati najmanj deset eksplozij. Do njih prihaja le dan po tem, ko je ukrajinska zračna obramba v Kijevu in okolici ter na vzhodu države odbila napade ruskih brezpilotnih letal.

Pred dvema dnevoma je Rusija z več kot 120 raketami napadla ukrajinsko kritično infrastrukturo. Eksplozije so takrat odjeknile v več mestih, v Kijevu pa so bile ranjene najmanj tri osebe.

Ruski napadi na infrastrukturo so sicer že povzročili veliko škodo ter v zimskem času omejili dostop prebivalcev do oskrbe z vodo in elektriko ter ogrevanja.