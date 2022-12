Banke s spremenjenim urnikom, prej se zapirajo tudi trgovine

V času med novoletnimi prazniki v bankah in hranilnicah v Sloveniji velja spremenjen urnik opravljanja medbančnega plačilnega prometa. Danes bo poslovanje tistih bančnih poslovalnic, ki so odprte ob sobotah, skrajšano in bo trajalo do poldneva. Prej bodo vrata zaprle tudi trgovine, večinoma ob 17. uri.