Med drugim sta o prestopu poročala televizija Al-Arabiya, ki jo financira Savdska Arabija, in tudi ameriški CBS Sports. Konkretnih virov oba medija nista navedla, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

CBS Sports poroča o pogodbi, ki naj bi jo Ronaldo podpisal danes, veljavna pa naj bi bila dve leti in pol. Pri tem se CBS sklicuje na vire blizu klubu.

Al-Arabiya pa se sklicuje na poročanje španske Marce. Španci so pisali, da naj bi Ronaldo v klubu igral dve leti in pol, kasneje pa naj bi v klubu ostal kot ambasador savdske kandidature za svetovno prvenstvo. Skupaj kar sedem let.

Savdska Arabija se skupaj z Egiptom in Grčijo namreč poteguje za SP 2030.

Znano je, da so Savdijci Ronaldu pripravljeni odšteti zajeten kupček denarja, po navedbah medijev najmanj 70 milijonov evrov na leto. Po športni plati pa je za nogometaša, ki je zablestel v dresu domačega Sportinga, nosil tudi drese Manchester Uniteda, Real Madrida in torinskega Juventusa, prestop velik korak nazaj.

Trenutno je Ronaldo, ki se je razšel z Manchester Unitedom, brez veljavne pogodbe. Novemu klubu, ki vodi v državnem prvenstvu, naj bi prav Ronaldo pomagal do prvega naslova po štirih letih.

Za portugalsko reprezentanco je Ronaldo odigral 196 tekem ter dosegel 118 golov.

Sicer pa se pojavljajo še informacije, da želi Al-Nsasr v svojih vrstah tudi Sergia Ramosa in Sergia Busquetsa.